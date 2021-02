Attualità Prolife Pappa Reale: un aiuto per rafforzare le difese immunitarie e ritrovare benessere 20 Febbraio 2021

Nell’arco dell’anno può capitare a chiunque di passare dei periodi in cui non ci si sente al cento per cento. Può capitare, per esempio, quando si affronta un momento particolarmente gravoso dal punto di vista dello studio o del lavoro, oppure quando si fa fatica a ritrovare la forma dopo avere superato un malanno di stagione.

In situazioni del genere per recuperare lo sprint è possibile ricorrere ad un aiuto esterno. Prolife Pappa Reale è un integratore con probiotici e pappa reale che riesce a restituire benessere ed energia al corpo e a rinforzare il sistema immunitario, oltre che a ripristinare il naturale equilibrio della flora batterica.





Come recuperare il benessere durante i momenti di stress psicofisico

La Pappa Reale Prolife è un integratore composto da probiotici, pappa reale e vitamine che può fornire un importante aiuto per ripristinare l’equilibrio della flora batterica. Quando questo equilibrio viene a mancare, infatti, si verifica un abbassamento delle difese immunitarie e ci si sente stanchi ed affaticati.

Situazioni di questo tipo purtroppo possono accadere più spesso di quanto si crede: per riuscire a rimettersi in forma è necessaria una spinta. Prolife Pappa Reale è il prodotto giusto per recuperare forma e benessere: non a caso lo slogan dell’integratore è proprio Ripresa & Difesa. La sua assunzione è consigliata nei periodi in cui l’organismo è sottoposto a livelli importanti di stress.

Lo è quando si è appena usciti da un malanno di stagione e si fa fatica a recuperare la forma, anche se si stanno prendendo antibiotici o medicinali. Ma lo stress si accumula anche nei periodi in cui si devono sopportare carichi di studio o di lavoro troppo pesanti oppure durante i cambi di stagione, quando ci sono quegli sbalzi di temperatura così pericolosi e subdoli.





Probiotici, pappa reale e vitamine insieme

Come detto, le componenti principali dell’integratore sono i probiotici, la pappa reale e le vitamine D, B12 con acido folico: ogni ingrediente ha la sua funzione e la loro azione combinata riesce a portare grandi benefici all’organismo. In ogni flaconcino di Prolife Pappa Reale sono presenti sei miliardi di fermenti lattici vivi: il loro compito è quello di stimolare la risposta del sistema immunitario.

La pappa reale è una sostanza di origine animale (è prodotta dalle api) molto nota per le sue proprietà. Si tratta di una soluzione con zuccheri, vitamine e proteine ed è uno dei più importanti ricostituenti naturali grazie alle sue azioni immunostimolante ed energizzante. La vitamina D è in grado di favorire il corretto funzionamento del sistema immunitario.

La vitamina B12, nota anche come la vitamina energizzante, in combinazione con l’acido folico, svolge un ruolo importantissimo per la produzione di energia. In più fornisce supporto agli organismi debilitati, stanchi o convalescenti. Questo integratore è il primo prodotto ad aver ricevuto la certificazione di vitalità probiotica.





Come assumere e dove comprare Prolife Pappa Reale

Prolife Pappa Reale Ripresa e Difesa si può acquistare sul portale di Farmaciauno, dove è possibile anche trovare cosmetici, prodotti per la salute, il benessere e la cura della persona, articoli per mamma e bambino e per animali domestici, dispositivi medici e, ovviamente, farmaci da banco.

L’integratore è disponibile in confezioni contenenti dieci flaconcini da 8 ml. Può essere assunto da chiunque a partire dai tre anni di età. Ai bambini è consigliata l’assunzione di un flaconcino al giorno, mentre gli adulti (persone con più di 60 anni incluse) possono prendere due flaconcini al giorno.

La preparazione del prodotto è molto semplice: basta miscelare il contenuto ed agitare per circa quindici secondi. L’integratore Prolife Pappa Reale ha ottenuto delle recensioni molto positive dai consumatori, che lo hanno definito un prodotto efficace, conveniente e con un buon gusto di frutti di bosco.