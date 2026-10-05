Programma europeo Life, la Provincia candida il progetto Aims per una mobilità a zero emissioni

Mobilità sostenibile, la Provincia di Avellino si candida al Programma europeo LIFE con il progetto AIMS Apennine Inclusive Mobility Spine – “Accelerating Zero-Emission and Inclusive Mobility in Transport-Poor Territories”. Si tratta di una proposta da oltre 1,2 milioni di euro per la transizione verso una mobilità a zero emissioni nelle aree a domanda debole.

“AIMS punta a sperimentare in Irpinia un modello integrato di mobilità a zero emissione di carbonio, capace di combinare trasporto pubblico, mobilità elettrica, servizi condivisi su chiamata DRT, hub multimodali e di interscambio, strumenti digitali ed energie rinnovabili”, dichiara il presidente della Provincia, Fausto Picone. Nella candidatura progettuale, sviluppata dal Settore 3 dell’Ente, è stata posta attenzione all’accessibilità dei servizi per le comunità maggiormente esposta alla cosiddetta “Povertà di trasporti”, con l’obiettivo di coniugare alla decarbonizzazione, l’inclusione sociale e il diritto alla mobilità.

“Il progetto intende trasformare la sperimentazione irpina in un modello replicabile in altri territori appenninici ed europei caratterizzati da domanda di mobilità dispersa e da forte dipendenza dall’auto privata – spiega la consigliera provinciale con delega all’Ambiente e ai Contratti di Fiume, Rossella Favorito -. Si inserisce in un programma complessivo di azioni che intendiamo promuovere per la tutela del nostro territorio”.