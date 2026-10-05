M5S compie 17 anni, Aquino: “La politica ha senso solo se è al servizio dei cittadini”

Si riporta la nota di Antonio Aquino, Capogruppo M5S AV:

Oggi il Movimento 5 Stelle compie diciassette anni. Diciassette anni di partecipazione, battaglie, cambiamenti, errori, conquiste e soprattutto di impegno nelle istituzioni e nei territori. Un percorso che continua a ricordarci una cosa essenziale: la politica ha senso solo quando è al servizio dei cittadini e dell’interesse collettivo. Come capogruppo del M5S in Consiglio comunale ad Avellino, dai banchi della maggioranza con i miei colleghi Pasquale Luca Nacca e Agostino De Rosa e la Vicesindaca Anna D’Aliasi, sento ancora più forte la responsabilità di trasformare i nostri valori in azioni concrete, con serietà, trasparenza, attenzione all’ambiente, ai servizi e alla qualità della vita della nostra comunità. Tutto questo oggi è possibile anche grazie al confronto continuo e aperto con la struttura, organizzata negli anni, dalla referente del GT Sara Spiniello, la coordin. Provinciale Maura Sarno, il coordin. regionale Salvatore Micillo e il Vice Presidente Nazionale Michele Gubitosa.