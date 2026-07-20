Progetto Polis, conclusi i lavori negli uffici di Sant’Andrea di Conza e avviati a Paternopoli

Poste Italiane prosegue il percorso di modernizzazione degli uffici postali irpini, con due interventi significativi che interessano Paternopoli e Sant’Andrea di Conza, entrambi coinvolti nel progetto Polis, l’iniziativa nazionale pensata per garantire ai comuni sotto i 15mila abitanti un accesso semplice, diretto e veloce ai servizi della pubblica amministrazione.

A Sant’Andrea di Conza i lavori sono stati completati e l’ufficio postale di via Municipio 26 è nuovamente a servizio dell’utenza con una veste rinnovata. La sala che accoglie i clienti

è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. L’ufficio postale di Sant’Andrea di Conza è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Allo stesso tempo, sono stati avviati i lavori di ammodernamento degli uffici postali di Paternopoli che consentiranno di richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati

anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale mobile, adiacente via Piano, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 – 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.