Prima da regista per Ronn Moss: all’Ariano International Film Festival la presentazione del film “Tex McKenzie”

Il fascino senza tempo del western incontra il grande schermo dell’Ariano International

Film Festival con “Tex McKenzie”, l’atteso film che segna l’esordio alla regia della star

internazionale Ronn Moss. Venerdì 31 luglio, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Comunale di Ariano Irpino, il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’anteprima del film e di incontrare gli attori Stefano Sala e Daniel Nilsson, insieme al produttore Tiziano Cavaliere, che accompagneranno la presentazione dell’opera condividendo curiosità e retroscena della produzione.

Nato da un progetto profondamente personale di Ronn Moss, “Tex McKenzie” racconta la

storia di un solitario cacciatore di taglie costretto ad affrontare un viaggio fatto di pericoli,

incontri inattesi e fantasmi del proprio passato. Il film fonde il fascino del western classico

con atmosfere di mistero, suggestioni esoteriche e una forte componente psicologica,

offrendo una rilettura moderna di uno dei generi più iconici della storia del cinema.

Girato tra gli spettacolari paesaggi del Lazio, tra Camerata Nuova e Campo Secco, il film

rende omaggio alla tradizione degli spaghetti western con uno sguardo contemporaneo e

internazionale. Un’opera che unisce avventura, azione e introspezione, valorizzando scenari

naturali di straordinaria bellezza.

La presenza di Stefano Sala, Daniel Nilsson e del produttore Tiziano Cavaliere offrirà al

pubblico del Festival un’occasione speciale per conoscere da vicino il percorso creativo e

produttivo del film. L’appuntamento è per venerdì 31 luglio, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Comunale di Ariano Irpino, per una serata dedicata al grande cinema con la proiezione in anteprima di “Tex McKenzie” e l’incontro con gli ospiti della serata.