Attualità Profughi afghani, Grassi: “La Lega pronta a fare la propria parte anche in Irpinia” 25 Agosto 2021

“Noi della Lega irpina siamo pronti a fare la nostra parte, per aiutare le famiglie afghane che hanno collaborato con le istituzioni italiane in questi anni. Ci adopereremo per essere di aiuto. Resta inteso però che l’accoglienza è un dovere etico e non un’occasione per trarre profitti. Ci faremo garanti dei diritti di tutti: di coloro le cui vite sono oggi in pericolo e degli irpini che dimostrano, ancora una volta, un gran cuore, tipico del nostro Paese”. Così in una nota il senatore Ugo Grassi, responsabile provinciale della Lega di Avellino