Procura, nuova sede per Polizia Giudiziaria ed Audizioni protette con i fondi del Pnrr

AVELLINO- La Procura avra’ nuovi spazi per la Polizia Giudiziaria e una sala per le audizioni protette. Si tratta di una iniziativa del Procuratore Domenico Airoma, prima di lasciare l’Ufficio inquirente di Piazzale De Marsico, per migliorare gli spazi a disposizione della Polizia Giudiziaria presso il Tribunale. La circostanza e’ emersa dalla Relazione sulla Giustizia depositata in Parlamento dal Guardasigilli Carlo Nordio. Si legge infatti, relativamente ad Avellino: “L’Amministrazione degli Archivi notarili è proprietaria altresi di una porzione immobiliare sita in Avellino di circa 300 mą. da tempo inutilizzata e che versava in evidente stato di abbandono,.A seguito di una richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito formulata dal Procuratore della Repubblica di Avellino per I’utilizzo di detti locali, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione e la citata Procura, che si è assunta l’onere di ristrutturazione dell’edificio tramite l’utilizzo di Fondi che dovrebbero provenire dal PNRR. Nel settembre 2025 il contratto di comodato in uso gratuito della durata di 25 anni, predisposto dal Servizio Ill, è stato sottoscritto dalle parti procedendo cosi alla successiva consegna dei locali”.