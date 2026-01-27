Pietrastornina, attesa per i Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Biagio Vescovo e Martire

Presso la Parrocchia Maria Santissima Annunziata in Pietrastornina (AV), guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella sono in programma i Solenni Festeggiamenti Religiosi in onore del Santo Patrono, San Biagio Vescovo e Martire, che si terranno dal 31 Gennaio al 3 Febbraio 2026.

Il Programma Religioso dei Festeggiamenti, ha inizio con il Sacro Triduo

Sabato 31 Gennaio Giornata di preghiera per le Associazioni, Confraternite e Gruppi di Preghiera, alle ore 18.00 la Santa Messa;

Domenica 1 Febbraio Giornata di preghiera per i bambini, alle ore 11.00 Santa Messa con la benedizione dei bambini,

Lunedì 2 Febbraio, Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, Giornata di preghiera per la Vita Consacrata, alle ore 18.00 la Santa Messa con la benedizione delle candele, del pane, dell’olio.

Martedì 3 Febbraio Festa del Santo Patrono San Biagio, la Santa Messa al mattino alle ore 11.00, nel pomeriggio alle ore 17.00 la Processione con la Sacra Immagine di San Biagio, alle ore 18.00 la Santa Messa Solenne presieduta dal Cappellano dell’ Arma dei Carabinieri Don Salvatore Varavallo, durante la Celebrazione il Sindaco Dott. Amato Rizzo a nome della cittadinanza offrirà i ceri e i fiori e consegnerà la chiave al Santo Patrono, come atto di affidamento alla comunità Parrocchiale.

Domenica 8 Febbraio alle ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento ed al termine il rito della salita solenne della Sacra Immagine di San Biagio che dall’altare maggiore sale al suo trono.

Nei giomi del triduo un sacerdote sarà disponibile per le confessioni, nei giomi 2 e 3 Febbraio al termine delle celebrazioni eucaristiche, si svolgerà il rito dell’unzione dell’olio alla gola.

O glorioso San Biagio proteggici dalle malattie della gola per le quali è ammirabile la tua intercessione, rendi coraggiose le nostre parole e le nostre opere quali profeti e testimoni della Parola del Vangelo. Ottienici da Dio la grazia di godere con te la beatitudine eterna nel cielo.

Il Parroco Don Giovanni Panichella e i collaboratori ringraziano quanti parteciperanno, si ringrazia inoltre quanti con il loro contributo e la loro partecipazione, hanno reso possibile le Solenni Celebrazioni in onore del Santo Patrono, l’appuntamento per i Festeggiamenti con programma religioso e civile, è previsto come ogni anno ad Agosto per dar modo a chi ritorna nelle vacanze estive, di celebrare insieme alla propria comunità il Santo Patrono e protettore San Biagio.