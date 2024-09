Procura Minori Napoli, la V Commissione Csm indica Imperato

NAPOLI- La Quinta Commissione del Csm ha indicato all’unanimita’ come Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Napoli (posto vacante dal marzo scorso e prima occupato da Maria De Luzenberger Milnernsheim) il magistrato Patrizia Imperato, attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Salerno. Come e’ noto la Procura per i Minori di Napoli ha competenza Distrettuale e quindi anche per la provincia di Avellino.