Festival delle Fiabe, cambio di programmazione causa maltempo

A causa delle cattive condizioni meteo, “La fabbrica delle favole”, laboratorio per bambini curato da Chiaroscuro artlab e inserito nell’ambito del primo Festival delle Fiabe, in programma questa sera, giovedì 5 settembre, alle ore 18:00 nel piazzale del Cinema Eliseo, è stato rinviato a data da definirsi.

Il laboratorio in programma domani, invece, si svolgerà regolarmente, ma alle ore 17 e non più alle 18, come precedente comunicato.

Cambio di programma anche per l’evento “L’aggiustatutto” curato da Puck TeaTré. Il concerto-spettacolo al tramonto, inizialmente previsto per domani, venerdì, 6 settembre alle ore 18:00 presso il Parco dell’ex Distretto militare di via Colombo, si terrà domenica allo stesso orario ma nella Villa comunale di corso Vittorio Emanuele.

Infine, l’evento previsto per domani, venerdì 6 settembre, “Il filo d’erba di Puck TeaTré” si svolgerà alle 20:15 a Rione Mazzini.