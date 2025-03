Procura, lasciano altri tre sostituti Tribunale, torna il giudice Sicuranza

AVELLINO- Nei prossimi sei mesi, in attesa anche del via libera al Plenum e della eventuale valutazione di un posticipato possesso a fronte della scopertura, altri tre sostituti procuratori lasceranno la Procura di Avellino a loro domanda, per trasferirsi in una nuova sede con nuove funzioni. La Terza Commissione del Csm ha dato il via libera accogliendo la domanda del sostituto procuratore Maria Teresa Venezia (in servizio alla Procura di Avellino dal 2009) che sarà magistrato di Sorveglianza a Campobasso, del sostituto procuratore Paola Galdo, che ha concorso per un posto di Giudice del Lavoro a Torre Annunziata, infine del sostituto procuratore Lorenza Recano, che ha concorso per un posto di giudice a Nola. In Procura ad Avellino, come è noto arriveranno il sostituto procuratore Francesco Santosuosso, attualmente alla Procura di Isernia e il sostituto procuratore Chiara Guerriero (per cui è stato posticipato il possesso della nuova sede in attesa che alla Procura di Potenza venga coperto il suo posto ed evitata una scopertura di oltre il trentacinque per cento). Quindi entro l’estate ci dovrebbero essere questi nuovi saluti per la Procura di Avellino, dopo quelli dei sostituti Vincenzo D’Onofrio, Vincenzo Toscano e Vincenzo Russo. Nuovi arrivi sono previsti anche in Tribunale. La Terza Commissione ha accolto la domanda di trasferimento al settore giudicante (in particolare l’ufficio Gip) dei magistrati Antonio Sicuranza, attualmente consigliere della Corte di Appello di Salerno, che torna dopo anni ad Avellino, dopo il trasferimento a Foggia e del giudice Carmela Pagano, attualmente in servizio a Lagonegro. Anche in questo caso si attende il via libera dal Plenum.