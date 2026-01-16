Procura, il presidente Benigni: Airoma punto di riferimento per l’intera comunità

AVELLINO- “Il Procuratore è diventato un punto di riferimento per l’intera comunità, perché è riuscito a trasmettere quel senso di Giustizia in un momento storico caratterizzato da quel profondo decadimento morale e culturale dove la collettività manifesta segnali sfiducia nei confronti delle istituzioni e della magistratura”. Cosi’ il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Fabio Benigni ha voluto salutare, oggi, nell’aula Livatino del Palazzo di Giustizia, il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, che ha incontrato per i saluti, i colleghi magistrati, il personale, la Polizia Giudiziaria e l’Avvocatura, presenta una numerosa rappresentanza del Consiglio dell’Ordine, a partire dallo stesso presidente Benigni, che ha consegnato una targa ad Airoma, al segretario Francesco Castellano, ai consiglieri Elvira Festa, Antonio Famiglietti ed Ennio Napolillo. Benigni ha ricordato come “l’importanza, la grandezza di un messaggio, di un segnale, non si misura solo attraverso il contenuto, ma anche attraverso la capacità di arrivare ai destinatari, di fare in modo che il messaggio sia seguito da destinatari. Oggi è venuta mia figlia Giulia, che frequenta la terza media. A scuola loro parlano tanto di legalità e lei mi ha detto dispiaciuta: papa’, ma perché il Procuratore ha deciso di di andare via? Io ho avuto l’onore anche di conoscere l’uomo pilotato. Abbiamo fatto tante discussioni, tanti ragionamenti e lui ha sempre mantenuto la riservatezza che lo ha sempre caratterizzato. Ma in alcuni momenti notavo certe espressioni, come dire, istintive e involontarie. Ho interpretato un’espressione come la possibilità di esprimere in maniera silenziosa il suo punto di vista”. Aerre