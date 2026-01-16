Morte 84enne in corsia e mancata comunicazione, anche da Alaia le scuse alla famiglia

Dopo la morte in pronto soccorso della paziente 84enne e la comunicazione ai familiari avvenuta solo dopo dodici ore, arrivano anche le scuse alla famiglia da parte del presidente uscente della Commissione Sanità, in odore di riconferma, Enzo Alaia. L’occasione è stata la presentazione in Irpinia dell’assessora regionale di Casa Riformista Angelica Saggese, alla quale sono state affidate le deleghe a Formazione e Lavoro.

“Siamo qui per presentare ufficialmente l’assessora e per chiedere che stia vicina alle aree interne, in particolare alla provincia di Avellino. Questo è lo scopo della nostra presenza: far conoscere ai tanti amministratori un’assessora valida, una professionista con esperienze importanti, dirigente del Ministero dell’Interno, ex senatrice. Ha tutte le caratteristiche per aiutare questo territorio”, ha dichiarato Alaia.

Sul caso dell’84enne deceduta al pronto soccorso e sulla mancata informazione tempestiva alla famiglia, il consigliere regionale ha sottolineato come “la dirigenza dell’ospedale debba prendere provvedimenti, individuando i responsabili dell’accaduto”.

“In generale – prosegue il neo confermato consigliere regionale – i pronto soccorso sono tutti in affanno e mi dispiace sentire critiche da associazioni o da chi osserva dall’esterno il mondo della sanità: è come quando gioca l’Italia e tutti diventano allenatori. Così si fa perdere autorevolezza alla nostra sanità, che in provincia di Avellino è un fiore all’occhiello rispetto a molte altre realtà, anche campane”.

Riguardo al pronto soccorso di Avellino e alla possibilità di rivedere il piano dei presidi ospedalieri, in particolare su Solofra, Alaia ha evidenziato come “il pronto soccorso di Avellino è interessato da lavori di ampliamento. Il direttore generale attuale è in carica da 4-5 mesi: lasciamolo lavorare e cerchiamo tutti di dare una mano. Faccio appello anche agli altri colleghi: dobbiamo evitare disagi ai cittadini. Il nostro ospedale è un DEA di secondo livello, di rilievo nazionale, e ospita pazienti che arrivano anche dal Nolano e dal Salernitano”.

Sulla possibile conferma alla guida della Commissione Sanità, Alaia non mostra incertezze: “Qualsiasi commissione ci tocchi, siamo pronti a lavorare nell’interesse dell’Irpinia”.

Uno sguardo anche alle prossime amministrative, per le quali il consigliere di Casa Riformista indica la strada del campo largo anche in città: “In Regione siamo nel campo largo e abbiamo ottenuto un risultato notevole. Dobbiamo fare tutto il possibile per dare una mano all’Irpinia e alla città. Noi saremo presenti e ci aspettiamo un invito al tavolo per discutere di ciò che c’è da fare in città”.

Non manca un passaggio sulla vicenda dell’ex ArcelorMittal di Luogosano e sul potenziale acquirente, le Fonderie Pisano di Salerno: “Chiederemo all’assessora di valutare anche soluzioni eventualmente alternative”.

Tema affrontato anche dall’esponente del Governo Fico: “Bisogna conciliare esigenze diverse e valutare i progetti. A priori non sarei in grado di esprimere un giudizio senza conoscere nel dettaglio il tipo di investimento o eventuali altri investitori interessati. La Regione Campania, in ogni caso, avrà il compito di fare da facilitatore, perché – come sapete – le competenze non sono esclusivamente regionali, ma rientrano in un quadro che riguarda anche il governo. È necessario attivare una filiera istituzionale, perché il problema di ArcelorMittal è molto più ampio dell’Irpinia: riguarda tutto il settore dell’acciaio in Italia. La storia viene da lontano e il futuro dell’acciaieria è un percorso che la Regione dovrà necessariamente condividere con il governo”.

Infine, sul reddito di dignità, tema emerso in campagna elettorale, Saggese conclude: “Ci sono i presupposti per realizzarlo? Sono tutte valutazioni che stiamo affrontando. Una cosa però è certa: la volontà dell’amministrazione regionale è di non lasciare indietro nessuno e di accompagnare le persone che si trovano in difficoltà o in condizioni di disagio lavorativo con lo strumento più adatto e più idoneo possibile. Fondi? Bisognerà fare questo sforzo: la politica serve a questo, a fare delle scelte e a trovare le risorse necessarie”.