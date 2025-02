Procura, i pm Guerriero e Santosuosso saranno sostituti ad Avellino

AVELLINO- Sono due i magistrati assegnati dal Csm per sopperire alle scoperture di organico della Procura di Avellino, dopo che hanno lasciato Palazzo di Giustizia i pm Vincenzo D’ Onofrio (sostituto alla Procura Generale) Vincenzo Toscano (sostituto alla Procura di Napoli) e Vincenzo Russo (sostituto alla Procura di Salerno). A scegliere Avellino come sede tra quelle indicate in un recente interpello del Consiglio Superiore della Magistratura, come comunicato ufficialmente con la graduatoria pubblicata qualche giorno fa sono stati i magistrati Francesco Santosuosso, attualmente sostituto procuratore a Campobasso e Chiara Guerriero, attualmente sostituto procuratore a Potenza. Nelle prossime settimane, dopo il via libera ufficiale, entreranno a far parte dell’ Ufficio inquirente avellinese guidato dal Procuratore Domenico Airoma. Guerriero è attualmente assegnata alla Seconda Sezione Indagini – Delitti contro la Pubblica Amministrazione – Reati in materia di rifiuti ed ambiente – Reati urbanistici e di pubblici appalti presso la Procura di Potenza. Il sostituto Francesco Santosuosso, classe 78, sostituto procuratore dal 2018 presso la Procura di Campobasso. Si tratta di due “rinforzi” importanti per l’ ufficio di Procura ad Avellino.