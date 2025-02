Carnival Party Kids a Venticano: un pomeriggio di divertimento per grandi e piccini

Il 2 marzo 2025, Venticano si trasformerà in un luogo di allegria e spensieratezza per i più piccoli e le loro famiglie grazie all’evento “Carnival Party Kids”, un pomeriggio ricco di attività pensate per far sorridere i bambini e regalare momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.

L’evento, patrocinato dal Comune di Venticano e organizzato dalla Pro Loco Venticanese, dal Forum delle Donne e dal Forum dei Giovani, nasce con l’intento di offrire a tutta la comunità un’occasione di svago, divertimento e condivisione.

A partire dalle ore 15:00, Piazza Monumento ai Caduti ospiterà un’affascinante festa di Carnevale, animata da musica, giochi e spettacoli divertenti. L’evento sarà caratterizzato da un programma variegato che vedrà protagonisti i bambini con giochi di gruppo, il coinvolgente teatro delle marionette e la magia dei palloncini modellabili. Non mancherà lo zucchero filato per i più golosi.

Alle ore 16:00, il pomeriggio si arricchirà di un momento di socializzazione con un aperitivo mascherato.

In caso di maltempo, i festeggiamenti si sposteranno in palestra, garantendo comunque tanto divertimento.