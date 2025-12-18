Procura, giurano due giovanissimi sostituti procuratori: arrivano “rinforzi” per l’Ufficio

AVELLINO – Marco Auciello, classe 95 e Giovanni Sodano, classe 93, entrambi campani, sono i due magistrati ordinari in tirocinio che questa mattina hanno prestato giuramento davanti al Presidente del Tribunale Francesca Spena, al Procuratore della Repubblica Domenico Airoma e al presidente della Sezione Civile Sossio Pellecchia e a quello della Sezione Penale Gian Piero Scarlato e dopo il tirocinio a Napoli saranno due nuovi pm della Procura della Repubblica di Avellino. I due giovani magistrati hanno deciso di occupare il ruolo di sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Rinforzi per la squadra del Procuratore della Repubblica, che si vanno aggiungere agli arrivi di due nuovi sostituti: i magistrati Chiara Guerriero e Francesco Santosuosso. Quello di stamattina e’ stato anche una sorta di passaggio di testimone generazionale con il Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, che ha lavorato per coprire i posti vacanti nell’organico dell’Ufficio inquirente. Ad Avellino infatti entro giugno arriveranno altri tre magistrati in Procura, tutti giovanissimi. Un turn over che ha riguardato molti sostituti, anche da tempo in servizio negli uffici di Piazzale De Marsico e che vede arrivare i rinforzi attesi da tempo. Aerre