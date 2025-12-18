Centocinquantesi segnalazioni all’app Yuopol in un anno: undici per casi di bullismo

AVELLINO- Centocinquantasei segnalazioni all’App della Polizia di Stato Youpol in un anno, undici delle quali riguardano casi di bullismo, sedici invece per stupefacenti. E’ uno dei dati che emerge dall’incontro con la stampa che questa mattina si è svolto nella Sala Manganelli della Questura. Un punto di partenza lì ha definiti il questore Picone, non certamente di arrivo. Anche se dalle denunce e dalle segnalazioni emerge un quadro di fiducia nelle forze dell’ordine e nel caso specifico della Polizia di Stato. “L’invito e’ quello ad utilizzarlo, se c’è l’avete usatelo. Perche’ e’ rapido ed anonimo e ci da la possibilità di intervento”.