Processo Bembo, la parte civile: soddisfatti del verdetto emesso in Appello

AVELLINO- “Come difesa di parte civile siamo soddisfatti del verdetto emesso dalla Corte di Assise di Appello di Napoli”. E’ cosi’ che il penalista Gerardo Santamaria, difensore di parte civile della famiglia Bembo, ha commentato il verdetto emesso oggi dai giudici della IV Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli. “Eravamo consapevoli- ha spiegato Santamaria- che avendo impugnato solo la difesa degli imputati e non la Procura, la sentenza non poteva essere riformata in peius, ovvero non si poteva determinare un aumento di pena. Al massimo la conferma, la riduzione o l’assoluzione di qualche imputato. In realtà la sentenza per noi è stata confermata nella sostanza, perché la riduzione di soli due anni ai fratelli Sciarrillo era già prevedibile, in quanto avevano avuto in primo grado la stessa pena dell’esecutore materiale. Immaginavamo quindi che la Corte potesse differenziare le posizioni, non potendo aumentare quella dell’autore materiale per la reformatio in peius, ha dovuto diminuire quella dei fratelli Sciarrillo”.