Comune di Monteforte, il sindaco Siricio: “L’attività amministrativa prosegue senza interruzioni”

Le dichiarazioni del sindaco del Comune di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, in seguito alle notizie circolate sugli esiti delle operazioni di verifica disposte dal TAR Salerno presso alcune sezioni elettorali del suddetto Comune:

“Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione, la massima serenità e il pieno rispetto per il lavoro svolto dal TAR e dalla Prefettura. È doveroso chiarire alcuni punti per evitare inutili allarmismi nella cittadinanza: le operazioni di riconteggio sono un atto dovuto in presenza di un ricorso. Confidiamo pienamente nel lavoro del TAR, che saprà valutare nel merito quanto emerso e fare chiarezza definitiva.

Desidero rassicurare i cittadini di Monteforte Irpino: l’attività amministrativa prosegue senza interruzioni. Il nostro impegno quotidiano per il territorio e per la risoluzione delle problematiche del Comune resta la nostra priorità assoluta.

Invitiamo tutti a evitare inutile allarmismo. I dati emersi durante le operazioni tecniche sono oggetto di valutazione nelle sedi opportune e sarà il TAR, con le sue decisioni, a chiarire l’impatto reale di queste verifiche sul risultato elettorale.

Desidero inoltre sottolineare un principio che sta alla base del nostro ordinamento democratico: il principio di conservazione del voto. Il diritto elettorale è improntato alla massima espressione della volontà popolare; pertanto, le operazioni di verifica devono tendere alla tutela e al rispetto di ogni singolo voto legittimamente espresso dai cittadini di Monteforte Irpino.”