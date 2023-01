Problemi tecnici allo Stir, mercoledì 18 e giovedì 19 possibili ritardi o sospensioni delle raccolte

A causa di problemi tecnici all’impianto Stir di Pianodardine, le raccolte dei giorni Mercoledì 18 Gennaio e Giovedì 19 Gennaio 2023 potrebbero subire ritardi o non essere effettuate in tutti i comuni serviti. La società Irpiniambiente ha immediatamente messo in atto le disposizioni per risolvere nel più breve tempo possibile i problemi tecnici segnalati presso l’impianto.

Si chiede agli utenti, laddove possibile, di non conferire i rifiuti a partire dalla serata del 17 gennaio, al fine di evitare accumuli su strada. Il ripristino delle raccolte, susseguenti alla risoluzione dei problemi presso l’impianto, saranno tempestivamente comunicate attraverso questo sito ed attraverso le pagine social istituzionali della società.

Aggiornamenti sugli interventi presso lo Stir di Pianodardine saranno comunicati già domani. La società, consapevole dei disagi causati agli utenti ed alle comunità, per i quali inoltra le proprie scuse, sebbene determinati da un caso fortuito non preventivabile, comunicherà tempestivamente la ripresa delle raccolte.