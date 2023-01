Maltempo, primi danni anche ad Avellino. Allerta meteo prorogata

Maltempo, primi danni anche ad Avellino. A San Tommaso si è sfiorata la tragedia a causa di un grosso pino che si è sradicato dal suolo per il forte vento ed è finito sulle auto in sosta. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le macchine sono andate distrutte. L’albero, cadendo, ha distrutto anche le ringhiere dei balconi.

Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha fatto sapere di aver prorogato fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio 2023, l’avviso di allerta meteo attualmente in vigore.