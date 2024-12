Problemi con i social: Instagram, Facebook e Whatsapp in down

Problemi con i social di Meta. Dalle 19 infatti Instagram e Facebook (incluso Facebook Messenger) e Whatsapp, stando al sito Downdetector non vanno. I primi malfunzionamenti sono stati riscontrati intorno dopo le 18.40. In pochi minuti le segnalazioni in Italia erano migliaia: arrivano un po’ da tutto il Paese, ma soprattutto dalle grandi città, com’è prevedibile. Ma i disservizi sono anche all’estero come dimostrano i tanti commenti su X. Secondo Downdetector, per Whatsapp le difficoltà maggiori sono riscontrate nell’invio di messaggi: più pesanti sono (è il caso di video, audio e foto) e peggio è. Con Instagram si fatica a caricare le pagine, mentre il 65% delle segnalazioni che coinvolgono Facebook, riguarda la app. Per Instagram e Facebook il problema sembra in via di risoluzione con il picco delle segnalazioni si è raggiunto alle 19.10, mentre la connessione Whatsappa continua ad andare a singhiozzo