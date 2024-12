Gli 80 anni di Confindustria Avellino, De Vizia: “Qui si può fare impresa e sviluppo”

Importante celebrazione per gli 80 anni di Confindustria Avellino, che ha avuto luogo nella magnifica cornice del Teatro Carlo Gesualdo. A presiedere l’evento, il presidente di Confindustria Avellino e Campania, Emilio De Vizia, che ha accolto numerosi ospiti illustri. Tra i partecipanti, il presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, la sindaca di Avellino Laura Nargi, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, Chicco Testa, presidente di Assoambiente, e Giuseppe (Giosy) Romano, Coordinatore della Struttura di Missione ZES Unica. Tra i presenti in prima fila anche l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.

“Quello di oggi è un giorno di festa”, ha commentato De Vizia, “e vogliamo dimostrare che questa non è una terra priva di imprese e di sviluppo. In Irpinia si può fare impresa, anzi, le aree interne rappresentano una risposta al sovraffollamento delle zone costiere”. Il presidente ha poi ricordato la storia dell’associazione, sottolineando che “nel 1944, quando l’Italia non era ancora stata liberata, un gruppo di 30 imprenditori irpini si riunì per tutelare il lavoro e far crescere il nostro territorio”.

“Abbiamo attraversato numerosi momenti cruciali”, ha continuato De Vizia, “la nascita della Concia, l’arrivo del casello autostradale e del settore automotive. Tutte scommesse che abbiamo vinto, come dimostra la saturazione dell’area industriale di Pianodardine. Certamente ci sono ancora molte sfide da affrontare, in particolare nel settore automotive, ma il vero obiettivo è riportare in Irpinia alcuni settori cruciali, come quello bancario e dell’alta finanza, che si sono spostati al Nord”.

Concludendo il suo intervento, De Vizia ha ribadito l’importanza di continuare a puntare sullo sviluppo delle aree interne, perché “qui ci sono tutte le potenzialità per crescere e innovare”.