Problematica cinghiali a San Martino: tavolo tecnico al Comune

Oggi tavolo tecnico presso il municipio di San Martino per la pianificazione della gestione della problematica igienica sanitaria relativa alla presenza dei gruppi di cinghiali nel territorio comunale.

Al tavolo, chiesto dall’amministratore comunale, sono stati presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, i carabinieri forestali della caserma di Cervinara, il comandante della stazione dei carabinieri di San Martino, il comandante della polizia locale; il presidente della ATC di Avellino; i rappresentanti della Regione Campania; il rappresentante del Parco del Partenio, il responsabile del CRIUV della Regione Campania.

Durante l’incontro si sono evidenziate le misure da applicare per il contenimento della popolazione di cinghiali presenti sul territorio, tematica a cui l’amministrazione dedica particolare attenzione: l’istallazione di chiusini di cattura per le zone urbane e attività di sele-controllo nelle zone periferiche, sollecitando la formazione prevista per i sele-controllori.

La riunione si è conclusa con l’appuntamento a breve per un sopralluogo nelle aree oggetto di segnalazioni.

Inoltre l’amministrazione comunale si impegnerà con i comuni della Città Caudina a programmare un tavolo tecnico con tutti gli enti intervenuti per affrontare ad ampio raggio la problematica dei cinghiali.