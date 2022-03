eToro: la piattaforma sulla quale gli investimenti si prendono per le corna

eToro (altresì scritto etoro) è una piattaforma per gli investimenti in azioni all’avanguardia. Quando si pensa a come investire il proprio capitale, sorgono tanti dubbi. Soprattutto a chi brancola nel buio. Ma c’è una buona notizia: su eToro gli investimenti si prendono per le corna.

Di cosa si tratta? E come proteggersi da truffe o errori grossolani? A tali quesiti risponde il portale Investire in Azioni. Di fatto, questo approfondimento è dedicato a spiegare il funzionamento della piattaforma eToro. Di regola, un’ottima piattaforma di trading online si distingue essenzialmente per determinate caratteristiche, ossia: personalità internazionale, strumenti finanziari competitivi, legalità e tutela dell’utente.

Dunque, l’obiettivo è quello di guidare l’utente verso le scelte strategiche, mirate ad ottenere il profitto desiderato. Detto ciò, auguriamo buona lettura!

eToro: la piattaforma cipriota dallo spirito internazionale

eToro è una piattaforma per gli investimenti in azioni, che nasce a Cipro nel 2006. Essa viene fondata dai fratelli Yoni e Ronen Assia. Ben presto, eToro spicca il volto anche nel resto del mondo. Il sito ufficiale è addirittura disponibile in lingua italiana.

Lo spirito internazionale di eToro approda perfino in:

Regno Unito

Stati Uniti



La piattaforma cipriota opera rispettando i principi di sicurezza e legalità. Inoltre, essa dispone di vari strumenti strategici per investire. Ed ecco che le etoro opinioni si fanno subito interessanti. Infatti, non c’è da stupirsi, se questo sito di brokeraggio riscuote così tanto successo. Vi sono dei punti di forza che piacciono particolarmente agli utenti.

eToro ha migliaia di assets nella manica

La piattaforma eToro dispone di circa 2200 assets nella manica. Si può, pertanto, affermare che i traders non hanno che l’imbarazzo della scelta per investire il proprio denaro. E di quali assets parliamo?

Ogni intermediario finanziario (conosciuto anche come broker) mette a disposizione dell’investitore delle opzioni tra cui scegliere. Ad esempio, il Mercato Forex permette di fare trading sulle coppie di valute. In tal caso, eToro ne vanta ben 47.

Poi, vi sono le materie prime su cui si può investire. In quanto ad esse, la piattaforma cipriota ne offre circa 14. Tra le più note citiamo:

Oro

Petrolio

Argento

Caffè.

Inoltre, è possibile puntare sulle Criptovalute, che su eToro ammontano a 18. Mentre per chi desidera un’altra forma di investimento, sono disponibili gli indici azionari.

eToro abbraccia la filosofia del Social Trading

La quotidianità cresce, educata e regolata dal carattere social. Tutto passa attraverso internet. Ed eToro non si fa certo trovare impreparato. Di regola, gli investitori consultano recensioni ed opinioni, prima di prendere qualunque decisione. Ovviamente, l’attenzione è massima in fatto di trading online.

Ebbene, la piattaforma cipriota di eToro fornisce il Social Trading ai suoi utenti. In cosa consiste? In un vero e proprio profilo, che funziona similmente a quello su Facebook. Ciò significa che, dopo la registrazione, si ha diritto ad una pagina personale.

Cosa verrà mostrato pubblicamente? A differenza dei classici social di carattere relazionale, eToro serve a condividere contenuti di interesse economico. Quindi verranno pubblicate le seguenti informazioni:

Percentuale di rendimento derivante dalle operazioni eseguite

Livello di rischio

Risultati delle negoziazioni.

Per il Copy Trading di eToro basta un click

eToro fornisce un altro strumento fondamentale per gli utenti: il Copy Trading. Come funziona? Grazie ad un semplice click è possibile copiare le operazioni dei migliori investitori, visibili sul loro profilo.

Questa mossa, naturalmente, non danneggia alcun utente, ma si rivela utile per evitare passi falsi. Per i principianti il Copy Trading è indispensabile. Osservando l’andamento delle operazioni altrui, è possibile chiarirsi le idee.

Di conseguenza, gli investimenti risultano più facili da eseguire. Il tutto avviene automaticamente e senza ulteriori costi. Così facendo, l’utente allievo apprende le tecniche dei maestri. L’approfondimento condiviso, di nozioni importanti, tutela gli investitori poiché li informa sui peggiori rischi del trading. Dunque, ogni utente sa come evitare perdite ingenti.

Investire in Azioni è al fianco degli investitori

Il trading online, ed al tempo stesso, ogni aspetto concernente il mondo degli investimenti, è una realtà multiforme. Proprio in virtù di questo aspetto, investireazioni.it ha predisposto un team composto dalle migliori penne in ambito trading online.

Il fine è quello di creare contenuti di interesse per i lettori, con approfondimenti volti a chiarire le dinamiche degli investimenti in azioni. In tal modo, gli investitori acquisiscono la capacità di gestire i propri risparmi con la dovuta attenzione.

Quali contenuti si possono apprendere sul portale Investire in Azioni? Vi si trovano informazioni dettagliate riguardo a:

Tecniche di investimento

Andamento in tempo reale dei mercati

Recensioni circa le migliori piattaforme di investimento

Corsi di trading online per ogni livello di preparazione.

Si raccomanda, comunque, la massima prudenza. La realtà del trading online si articola nei canali social e perciò comporta dei rischi globali. I furfanti digitali sono sempre in agguato. È sempre bene consultare gli esperti del settore, a prescindere dalla propria competenza. L’universo degli investimenti che opera attraverso internet, si evolve alla velocità della luce. Dunque, è meglio affrontare tale attività con un’ottima preparazione. Buon investimento!