Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per un principio d’incendio divampato qualche ora fa presso la Fiera Campionaria di Venticano. Le fiamme (causate probabilmente da un corto circuito) hanno interessato uno stand dove sono in vendita animali, provocando la morte di alcuni pulcini.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco.