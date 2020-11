Attualità Primo premio per il “Perna-Alighieri” al Fellini Craft 5 Novembre 2020

Si è svolta il 4 novembre, in diretta da Cinecittà, la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Fellini in craft” promossa dall’Istituto Luce e da Makercamp in occasione del centenario della nascita del maestro Federico Fellini. Al primo posto per la scuola secondaria di primo grado si è classificata la classe 1E (a.s.2019-2020) dell’ Istituto comprensivo “Perna-Alighieri” di Avellino, con la realizzazione del set cinematografico, in ambiente Minecraft, dell’Odissea. Gli alunni, guidati da un affiatato team di docenti del Consiglio di classe ed esterni , Giuseppe Fortunato (arte e immagine), Mariapia Pellecchia (italiano), Mariapia Napolitano (inglese), Rita Genovese (matematica), Gina Alleva (arte e immagine), Rosamaria Pulzone (storia e geografia), Anna Fasulo (tutte le discipline) nonché dal referente del progetto prof. Giovanni Orefice (tecnologia), hanno svolto un lavoro condiviso che li ha portati ad indagare, approfondire, rielaborare e creare una versione virtuale del celebre poema omerico. Il concorso si è rivelato l’occasione per dare avvio ad un lavoro interdisciplinare condotto attraverso una approfondita ricerca storica, artistica e geografico-naturalistica, realizzato sotto forma di indagine psicologica dei personaggi, al fine di esplorare il significato metaforico del “viaggio”. Il risultato è stato un lavoro di ampio respiro mirato alla produzione futura di un libro e di un film. Per alunni e docenti la partecipazione al concorso ha rappresentato un’ennesima occasione di collaborazione e sperimentazione didattica. Grande soddisfazione per il Dirigente Attilio Lieto: “Il premio ottenuto è un ulteriore riconoscimento a un lavoro di qualità e di innovazione che l’Istituto porta avanti da diversi anni”.