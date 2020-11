Cronaca Incidente causato da un 42enne in stato di ebbrezza e mezzo pesante in fiamme: gli interventi della Polstrada Avellino 5 Novembre 2020

Sabato scorso una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Grottaminarda è intervenuta sull’autostrada A16, poco prima dello svincolo per Grottaminarda in direzione Napoli, dove si era verificato un incidente con due veicoli coinvolti.

I relativi conducenti, dopo i soccorsi del caso, sono stati sottoposti all’alcol test. Uno di loro era subito apparso in stato di alterazione psicofisica. Dalle successive verifiche è emerso un valore notevolmente superiore al limite consentito. Il conducente, un 42enne irpino, è stato quindi sanzionato con il ritiro della patente di guida e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

In serata invece nei pressi di Vallata un mezzo pesante ha preso fuoco. Il conducente è stato tratto in salvo, mentre la viabilità è stata ripristinata dopo la messa in sicurezza dell’area. Gli interventi dei reparti della Polstrada di Avellino sono stati coordinati dal Vice Questore Aggiunto Alfredo Petriccione.