Primo Consiglio a Bisaccia: Arminio distribuisce le deleghe

Bisaccia- Si è tenuto ieri pomeriggio il primo Consiglio comunale dopo la rielezione del Sindaco Marcello Arminio con la sua lista civica “Oltre l’Orizzonte”. Giuramento del primo cittadino, insediamento della, parzialmente nuova, Amministrazione Comunale ed ufficializzazione delle deleghe. A seguire il consesso si è tenuta la grande festa in piazza per la vittoria delle elezioni.

Nel corso del Consiglio Arminio ha provveduto alla nomina dei componenti della Giunta Comunale, del Vicesindaco ed ha attribuito le rispettive deleghe ai consiglieri comunali eletti.

Per sè Marcello Arminio, ha riservato le deleghe a: Cultura, Sviluppo Economico e Sanità;

per Salvatore Sicuranza, designato Vicesindaco: Urbanistica e Bilancio;

per Davide Giuseppe Trivelli, Assessore: Lavori Pubblici ed Enti Sovracomunali;

per Antonio Gervasio, Assessore: Attività Produttive, Manutenzione, Mezzi;

per Giuseppe Ciani, Assessore: Sport, Politiche Giovanili, Beni Culturali,Turismo;

per Antonio Romei, Consigliere: Rifiuti, Turismo;

per Donato Morano, Consigliere: Cimitero, Agricoltura, Demanio, Verde Pubblico;

per Beniamino Macina, Consigliere: Protezione Civile, Centro Sai;

per Noelia Imbriano, Consigliera: Scuola e Personale.

Dunque deleghe non solo alla Giunta ma anche ai Consiglieri di maggioranza, affinchè ciascuno possa essere parte integrante del programma esposto durante la campagna elettorale, in continuità con quanto già fatto, nella prospettiva di sviluppo e crescita del Comune di Bisaccia.