I primi 50 anni della Fondazione Rachelina Ambrosini: l’abbraccio di Mattarella e del Papa. In occasione dell’importante ricorrenza – che sarà celebrata domani, domenica 14 maggio, con una Santa Messa di ringraziamento nel Duomo di Benevento alle ore 11, presieduta da monsignor Felice Accrocca – in questi giorni il presidente Tommaso Ferri ha ricevuto dapprima una telefonata. Ovvero quella del Presidente della Repubblica, il quale ha voluto fare i complimenti alla Fondazione per tutto quello che fa nel mondo per aiutare i poveri.

In Fondazione, a Venticano, è poi arrivata una lunga lettera del Pontefice ed anche lui ha lodato il lavoro dell’organismo che porta avanti il ricordo di Rachelina. Dunque, domani ci sarà l’intenso ricordo della Venerabile e di tutto quello che è riuscita a seminare con il suo esempio.