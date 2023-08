Primavera Meridionale: “La metapolitica non va in vacanza. A settembre rilanceremo l’idea primarie”

I dirigenti dell’associazione metapolitica Primavera Meridionale stanno utilizzando questo mese di Agosto per mettere a punto idee e programmi da condividere, alla “ripresa settembrina”, con l’area culturale e politica del centrodestra irpino.

Il centrodestra vincerà in Irpinia e ad Avellino- dichiara Morano- ma deve allargarsi oltre le burocrazie dei partiti, guardando tanto alle figure storiche di riferimento del proprio ambiente quanto al mondo dell’impresa e a quello della cultura. Per questa ragione, a Settembre, rilanceremo con forza l’idea delle primarie per la scelta del candidato della nostra area politica alla carica di sindaco del capoluogo.

Dopo Ferragosto, Primavera Meridionale terrà una serie di incontri in Alta Irpinia dove, in questi giorni, stanno nascendo nuovi circoli che vedono l’adesione di amministratori locali e personaggi di riferimento importanti del panorama socioculturale territoriale.