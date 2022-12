Primavera Meridionale, domani la conferenza-denuncia sulla sanità pubblica irpina

Domani venerdì 30 Dicembre alle ore 12 presso il bar “Nuestro Caffè” in piazza Libertà ad Avellino, l’associazione metapolitica Primavera Meridionale terrà una conferenza stampa per denunciare la situazione sempre più emergenziale della Sanità pubblica in Irpinia.

Mentre continua l’indecoroso accampamento del pronto soccorso di Avellino il Governatore De Luca partecipa a passerelle annunciando nuove chiusure e cercando da “sfilarsi”, nel contempo, dalle proprie responsabilità addossando ad altri.

Questo e molto altro riguardo al “fantastico mondo” della gestione regionale nella conferenza stampa che vedrà la partecipazione dei vertici dell’associazione Metapolitica fondata da Sabino Morano.