Primavera nei Borghi, Santo Stefano del Sole tra i 19 comuni italiani selezionati da Archeoclub

Grande momento per Santo Stefano del Sole, dopo le telecamere Rai il paese , unico centro in tutta la provincia di Avellino, è stato selezionato dall’Archeoclub d’Italia per partecipare all’importante iniziativa nazionale “Primavera nei Borghi”. L’evento, che coinvolge 19 comuni scelti in tutta la penisola, si terrà domenica 19 aprile e mira a promuovere una riscoperta consapevole dei piccoli centri, custodi preziosi di identità culturale, tradizioni secolari e tesori architettonici che rischiano, spesso, di essere dimenticati.

Un riconoscimento alla bellezza e all’impegno

La selezione di Santo Stefano del Sole rappresenta un prestigioso riconoscimento per la comunità, ottenuto grazie a una sinergia virtuosa tra le istituzioni e il mondo associativo. Il Sindaco Gerardo Santoli ha espresso con orgoglio la soddisfazione dell’amministrazione: “È per noi un onore immenso essere stati scelti come unico paese irpino per questa iniziativa. Questo evento non è solo una vetrina, ma un tassello fondamentale nel nostro percorso di valorizzazione territoriale.”

Il Sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento sentito alla Prof.ssa Flora Rizzo, Vicepresidente Nazionale di Archeoclub d’Italia, e alla Prof.ssa Ileniza D’Oria, Presidente di Archeoclub Avellino, per il costante impegno nel promuovere le ricchezze ambientali e monumentali del territorio.

La manifestazione sarà un’occasione unica per immergersi nelle bellezze dei borghi italiani. Sarà un percorso tra arte, tradizioni e sapori tipici del territorio irpino, con l’obiettivo di accendere i riflettori su quelle realtà che, nonostante le sfide legate allo spopolamento, mantengono viva una ricchezza inestimabile. Di seguito i borghi italiani coinvolti nell’iniziativa che si svolgerà domenica 19 aprile.