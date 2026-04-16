“Alla scoperta della salute perfetta”: la IB dell’Aurigemma di Monteforte Irpino vola in finale regionale

Hanno dato prova di creatività, competenza e spirito di squadra gli studenti della classe I B della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino, conquistando un traguardo di prestigio. Sono tra i 25 finalisti del concorso “Inventa il tuo spot…per una corretta alimentazione”, nato dalla volontà di favorire la conoscenza della dieta mediterranea e dei prodotti agroalimentari campani ed educare ad una corretta alimentazione.

A promuovere l’iniziativa l’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania, nell’ambito del progetto SwitchtoHealthy. Gli studenti, con il coordinamento della prof.ssa Katya Tarantino, hanno realizzato il video “Alla scoperta della salute perfetta”, indossando i panni di agenti segreti impegnati in una missione speciale, quella di scoprire il segreto della salute perfetta.

Fino al 20 aprile è possibile sostenere gli allievi mettendo “mi piace” al video a questo link:

