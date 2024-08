Previsioni meteo per oggi martedì 20 Agosto

Martedì 20 Agosto 2024: ad iniziali condizioni di tempo discreto, seguirà un’intensificazione della copertura nuvolosa. Nelle ore pomeridiane, potranno manifestarsi rovesci di pioggia sparsi, anche a sfondo temporalesco. Non sono esclusi fenomeni di forte intensità. Al primo mattino, locali riduzioni della visibilità potranno interessare le aree vallive. Temperature: in calo nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento in quelli massimi. Venti: deboli o moderati, da direzione variabile.

Osservatorio Montevergine