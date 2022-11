Prevenzione in rosa con Amos Partenio: ieri tappa a Sperone

Ancora grande successo per le visite di prevenzione gratuite organizzate dall’Amos Partenio. Ieri, domenica 6 novembre, è stato il comune di Sperone ad ospitare gli ambulatori in rosa dell’associazione guidata dal senologo dottor Carlo Iannace.

Nei locali della scuola dell’infanzia di via dei Funari sono stati allestiti gli ambulatori della prevenzione, ai quali hanno partecipato, oltre al dottor Iannace, l’ecografista dottor Giovanni Cibelli, il dermatologo dottor Raffaele Iandoli, l’audioprotesista dottor Francesco Topo e la fisioterapista del trattamento fisico dell’edema linfovenoso, Solange D’Argenio.

Sono state tantissime le persone che si sono sottoposte ai diversi controlli specialistici, ed è a loro che vanno i ringraziamenti dell’Amos Partenio, perché la grande partecipazione è sinonimo dell’efficacia del lavoro di sensibilizzazione alla prevenzione svolto sul territorio. Un grazie speciale a tutti i medici per il loro operato e alle volontarie che dedicano il loro tempo alle nostre iniziative.

L’Amos Partenio ringrazia l’amministrazione comunale di Sperone, in particolare il sindaco Adolfo Alaia e la consigliera Paola Rosiello, per l’accoglienza, l’ospitalità e la collaborazione. Al primo cittadino è stato donato il kit dell’Ottava Camminata Rosa in segno di riconoscimento, mentre alcune volontarie del posto hanno donato all’associazione le palline di Natale per l’iniziativa “Sette passi per il sorriso” entrata ormai nel vivo.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione, è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.