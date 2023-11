Prevenzione contro la violenza alle donne: la Polizia incontra gli studenti del Rinaldi di Montella

Continua l’impegno della Polizia di Stato nell’ambito delle iniziative finalizzate all’eliminazione della violenza alle donne. Nella giornata di ieri presso l’Istituto Tecnico di Montella e il Liceo Classico di Nusco, entrambi efferenti all’Istituto Comprensivo “Rinaldo D’Aquino” di Montella, gli studenti delle classi superiori hanno incontrato il personale della Polizia di Stato.

Nel corso degli eventi, alla presenza del dirigente scolastico Dr.ssa Emilia Strollo, del Direttore del Consorzio Servizi Sociali dr. Giuseppe Di Gugliemo e del Dr. Fabio Moscariello – psicologo e docente di sostegno, il Dr. Carmine Scognamiglio, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, ha fornito ai ragazzi dettagliate informazioni in ordine alle diverse modalità di intervento attuabili nei casi di violenza, concetti quest’ultimi supportati dalla distribuzione della brochure realizzata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza …. Questo non è amore”, nella quale vengono forniti utili consigli e contati in caso di emergenza.

Importante ha sottolineato il Funzionario di Polizia è che la vittima sia in grado di riconoscere tutti quegli indicatori e segnali di violenza che sovente costituiscono preludio a conseguenze gravi. Particolare attenzione è stata rivolta agli strumenti preventivi nel contrasto alla violenza di genere quali l’ammonimento del Questore, in grado di garantire alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione di un procedimento penale.