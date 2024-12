Prevenzione, Amdos e Comune in campo boom di visite per la prevenzione a Lauro

LAURO- Una giornata della prevenzione promossa dall’Assessorato alle politiche sociali in collaborazione con l’associazione AMDOS. Quella organizzata grazie alla collaborazione tra Comune e associazione che da anni e’ in prima linea per la prevenzione nella cittadina del Vallo di Lauro. Non poteva mancare insieme agli altri professionisti il senologo Carlo Iannace. Il sindaco Rossano Sergio Boglione e l’assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco Pino Graziano hanno voluto sottolineare l’importanza della giornata organizzata insieme all’Amdos: “La prevenzione é fondamentale ed é nostra intenzione prestare alla salute dei cittadini l’attenzione necessaria promuovendo anche in futuro iniziative come questa.Sentiamo il dovere di ringraziare tutti i medici specialisti che gratuitamente hanno offerto il loro prezioso contributo. Ricordiamo sempre che la prevenzione salva la vita!”. Ai due rappresentanti dell’amministrazione comunale e” giunto il ringraziamento anche da parte