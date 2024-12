Illecito Tributario, in Tribunale confronto con docenti universitari, magistrati e avvocati

AVELLINO- “L’illecito Tributario tra regole di accertamento, tutela del contribuente e repressione del reato”. Sara’ questo il tema del confronto che si svolgera’ oggi nell’aula Magna “Rosario Livatino” del Palazzo di Giustizia di Avellino, promossa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con la presenza di tutti gli Ordini coinvolti, magistrati, esponenti delle forze dell’Ordine e avvocati. Un pomeriggio di approfondimento su materie di stringente attualità. Diversi gli interventi di saluto. A partire dai saluti, quelli affidati a Fabio Benigni , Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Avellino, Gaetano Aufiero, Presidente Camera Penale Irpina, Domenico Airoma,.Procuratore della Repubblica di Avellino, Roberto Melone, Presidente ff. Tribunale di Avellino, il maggiore Silverio Papis,.Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Avellino, Mario Lariccia, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti, ed Esperti Contabili di Avelino, Achille Benigni, Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Avellino, Maria Carmela Picariello Penalista

Referente Commissione in Materia tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Raffaele Tecce, responsabile della Formazione in materia

Penale del COA di Avellino. Il dibattito sara’ introdotto e moderato da Raffaello Lupi, Ordinario di Diritto Tributario Universita’ Studi di Roma Tor Vergata. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Saporito, dell’ Agenzia delle Entrate di Avellino,

Emiliano Covino, ricercatore Diritto Tributario Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata docente a contratto Università della Tuscia, Francesca Spella

Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Avellino, del Sottotenente Gabriele Cerrato, comandante Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo Pef di Avellino, Anita Russo, Unione Nazionale Avvocati Tributaristi, Generoso Pagliarulo, avvocato del Foro di Avellino, Mario Dovinola, Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Roma, Susanna Cannizzaro Associato di Diritto Tributario Università degli Studi di Salerno