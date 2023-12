Presepe arcobaleno, don Patriciello a don Vitaliano: rimetti San Giuseppe al suo posto

Prosegue il dibattito sull’iniziativa, del sempre provocatorio don Vitaliano Della Sala di creare un presepe “arcobaleno” nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Capocastello di Mercogliano. Sulla sua scelta di rappresentare Gesù come figlio di due donne, eliminando la figura di San Giuseppe per affiancare alla Madonna un’altra mamma, interviene Maurizio Patriciello, il prete “anti-camorra”, rivolgendosi direttamente al “collega”.

“Caro don Vitaliano, caro confratello nel sacerdozio – scrive don Maurizio Patriciello – si può e si deve discutere di tutto. Dobbiamo allargare il cuore e la mente fino a lacerarli. Avendo però sempre rispetto per l’intelligenza, la sensibilità e la fede del popolo di Dio.

‘Quella’ famiglia nel presepe ci è cara. Tanto. Troppo. Racconta una storia. Per chi crede, quel Bambino è figlio di Dio. Siamo all’origine di una storia millenaria. E non solo di fede.

A nessuno – in particolare ad un prete – è dato di manometterne – arbitrariamente – il significato e la struttura. In appositi contesti discuteremo di altro. Nessun veto. Nessuna paura. Nessuna inibizione. Nessuna esclusione. La Chiesa – lo sai bene – non ha nemici. Ritorna sui tuoi passi. Cerca di fare un piccolo atto di umiltà. Chiedi scusa. Togli la statuetta aggiunta e rimetti San Giuseppe al suo posto. Gli compete di diritto. Maurizio Patriciello”.