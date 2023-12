Grottaminarda a lutto per la tragica morte di Gabriele. Serate annullate

Spontaneamente annullate serate ed eventi da esercenti, associazioni e gruppi politici. L’amministrazione comunale preannuncia il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Grottaminarda ma anche i paesi limitrofi si stringono al dolore straziante che ha colpito la famiglia Pascuccio per la perdita del giovane Gabriele di soli 19 anni.

Un tragico incidente stradale, intorno alle 14 di ieri, mentre era a bordo della sua moto in località Ruvitiello di Grottaminarda nei pressi della Manna Tre Torri, l’ha strappato via per sempre all’affetto dei suoi genitori, dei fratelli, della sorellina, dei tanti amici che gli volevano bene. L’impatto fatale con un auto che si immetteva sull’arteria stradale, a bordo altri due ventenni di Grottaminarda.

Uno scenario shock per i tanti che a quell’ora rientravano dal lavoro e da scuola, ragazzi sui pullman rimasti impressionati ed increduli. Poi naturalmente la circolazione è stata interrotta ed il traffico deviato per consentire i rilievi del caso. Difficile anche per i soccorritori. Sul posto 118, carabinieri della Compagnia di Ariano, polizia municipale e poi l’arrivo dei familiari, il silenzio attonito del papà, la voce severa della mamma quasi a sgridare il figlio perchè non si rialzava. Straziante. Persone stimate, commercianti da generazioni che avevano inculcato anche in Gabriele la cultura del lavoro e del rispetto. E Gabriele si faceva ben volere da tutti: simpatico, intelligente, buono, bello come il sole.

Da qui la decisione da parte dei tanti locali di Grottaminarda che avevano programmato serate per questi giorni di festa di annullare tutto. Non c’è l’animo. Il sentimento di dolore è collettivo.

Il Sindaco, Marcantonio Spera, si è subito recato sul posto. Poi insieme all’Amministrazione e all’intero Consiglio Comunale, facendosi portavoce del sentimento di dolore e sconcerto della comunità tutta, ha espresso, attraverso una nota ufficiale, vicinanza e cordoglio alla famiglia Pascuccio ed alla Consigliera Franca Iacoviello, parente del ragazzo, preannunciando che per il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.

Per il rito funebre però si dovrà sicuramente attendere diversi giorni, forse il 27 o 28 dicembre poiché la salma, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, per gli accertamenti medico legali. Intanto gli inquirenti sono a lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.