Presentazione della lista “Cirielli Presidente” al Teatro Partenio di Avellino

Si terrà sabato 8 novembre alle ore 18:00, presso il Teatro Partenio di Avellino, l’evento di presentazione della lista “Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti” in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. All’incontro interverranno i candidati irpini Gianluca Festa, Monica Spiezia, Francesco Casale e Cristina D’Alelio. A moderare sarà Ugo Maggio.

A concludere la serata sarà il candidato presidente Edmondo Cirielli, che illustrerà le linee programmatiche della lista e gli obiettivi per il territorio campano e irpino.