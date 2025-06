Premio Rodia al professore Rocco, chirurgo toracico a New York in prima linea contro il cancro

SERINO – Chi più del chirurgo toracico di fama mondiale Gaetano Rocco, classe 60, originario di Serino, punto di riferimento per tantissimi e ancora legato al suo paese, poteva rappresentare un candidato ideale per il Premio Simon Rodia, visto che entrambi in diversi settori di attivita’ hanno portato “lustro” a Serino Oltreoceano? . La domanda retorica ha avuto risposta, ovviamente affermativa, con il conferimento del riconoscimento ad una carriera di altissimo livello quella del professore, oggi al Memorial Sloan Kettering Center di New York (con una Specializzazione in Chirurgia Generale e in Chirurgia Toracica). Basta leggere il suo curriculum: Consultant Thoracic Surgeon, Senior Clinical Lecturer, Depy Cardiothoracic Surgery, University of Sheffield, Gran Bretagna; Professore a contratto Federico II, scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica Professore a contratto, scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica Università degli Studi di Ferrara; Co-Chairman Macroarea di Ricerca “Trattamenti Oncologici Combinati” Istituto Pascale. Dal 2021 direttore al Memorial Sloan Kettering Center di New York..E’ definita da anni la “festa dell’appartenenza e delle radici”. Si tratta dell’evento a Rivottoli di Serino, dove da ieri e’ partita “Sant’Antonio Nostrum e la Festa dell’Emigrante”, dedicata a chi è andato via dalla propria terra, a chi è tornato e chi è rimasto. Quello che ha reso famoso l’evento ed è uno dei dati più sottolineati nelle cronache di questa prima giornata e’ sicuramente, all’interno di una scenografia fatta di bauli vecchi e valige di cartone, “La Braciola più lunga d’Italia”, curata dall’Associazione Cuochi Avellinesi, che si occupano anche di tutta la gastronomia dando un grande tocco di qualità. Ma l’evento è collegato anche ad un premio di alto spessore. Nel paese di Simon Rodia, l’irpino nato a Rivottoli che con la costruzione delle Watts Towers a Los Angeles, diventò un’icona pop che incanto’ i Beatles che decisero di metterlo sulla loro copertina tra i 60 personaggi più famosi al mondo. A lui è dedicato il Premio che sarà dato al Professore Gaetano Rocco, medico di fama mondiale, originario di Serino. E poi tantissimi spettacoli con i Pegando, le avventure di Pulcinella emigrante della Bottega del Sottoscala , i Los Espositos, Tammurriare, Biagio De Prisco, Artisti di Strada. Una festa di tutti, tra cuori emigranti e sentimento antico.