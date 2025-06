La nomina della presidente del Tribunale Spena finisce davanti al Tar del Lazio

AVELLINO- La nomina della neo presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena e tutti gli atti relativi alla decisione assunta dalla V Commissione del Csm e successivamente dal Plenum, impugnati davanti ai magistrati amministrativi da una delle candidate in corsa per la guida del Tribunale della città capoluogo, la presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Nola, Vincenza Barbalucca. Il ricorso al T.A.R.del Lazio del magistrato che aveva concorso alla Presidenza del Tribunale di Avellino, fondato principalmente su un motivo legato ad uno degli indicatori posseduto da entrambe le candidate, ritenuto pero’ recessivo per la candidata esclusa già in sede di valutazione da parte della V Commissione (visto che la presidente Spena era stata indicata all’unanimita’) per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: della deliberazione adottata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 marzo 2025, di conferimento dell’ incarico di Presidente del Tribunale di Avellino alla dottoressa Francesca Spena; nonché, della proposta formulata dalla Quinta Commissione di conferimento dell’incarico di Presidente del Tribunale di Avellino, alla dotoressa Francesca Spena; dell’ atto di concerto del Ministro della Giustizia; di tutti ghi atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso il D.P.R 26/3/2025 – Reg C.C. 8/4,2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 8 del 30 aprile 2025, di nomina a Presidente del Tribunale di Avellino della dot.ssa Francesca Spena. Una vicenda per cui ora si attende la decisione dei giudici amministrativi. Aerre