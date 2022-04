Premio Regina Colomba Regina Pastiera, trionfo del Sud Italia

Dopo il successo degli scorsi anni, tornano Regina Colomba giunto alla quinta edizione eRegina Pastiera giunto alla seconda edizione, organizzato da Stanislao Porzio, ideatore anche di Re Panettone.

Al termine di una selezione fra 32 pasticcieri provenienti da tutte le regioni d’Italia, la giuria ha decretato dopo una degustazione di assegnare la medaglia d’oro per la categoria ricetta classica della Colomba (lievito madre, farina, canditi di agrumi in sospensione, burro, tuorli d’uovo, zucchero; in superficie, glassa di zucchero, uova e mandorle) a Alessandro Marigliano dell’omonima pasticceria di San Giuseppe Vesuviano (NA) e a Bernadette Nardone della pasticceria Torrone di Iorio 1750 di Montemiletto (AV).