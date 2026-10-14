Premio Legalità 2026, SOS Impresa Avellino incontra gli studenti delle scuole irpine

Grande partecipazione e interesse da parte degli studenti di Mercogliano, Torelli, Ospedaletto d’Alpinolo e dell’Istituto “Publio Virgilio Marone” di Avellino. Al centro degli incontri, la prevenzione di usura, estorsione e racket e la promozione della cultura della legalità.

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Prosegue il percorso di sensibilizzazione promosso da SOS Impresa Avellino nell’ambito del Premio Legalità 2026, con incontri nelle scuole del territorio dedicati alla prevenzione di usura, estorsione e racket.

Le attività, condotte dalla dottoressa Carla Nutolo e dalla dottoressa Loredana Gimmelli, entrambe psicologhe – psicoterapeute, hanno coinvolto gli studenti in momenti di informazione e confronto, aiutandoli a comprendere le conseguenze di questi fenomeni criminali e l’importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo per contrastarli.

Particolarmente positivo il riscontro registrato a Mercogliano, dove gli studenti hanno partecipato attivamente all’iniziativa. SOS Impresa Avellino ringrazia la professoressa Anna D’Amore, referente che ha seguito e accolto i rappresentanti dell’associazione.

Un ringraziamento particolare va anche alla docente referente Anna Basso dell’Istituto “Publio Virgilio Marone” di Avellino, per aver accompagnato gli studenti durante l’incontro.

L’associazione esprime inoltre la propria gratitudine a tutti i docenti delle scuole secondarie di primo grado di Mercogliano, Torelli e Ospedaletto d’Alpinolo, e del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Avellino, per l’accoglienza, la collaborazione e il supporto offerto alle attività. In particolare, si ringraziano la prof.ssa Alessandra Tarantino, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Mercogliano, di cui fa parte la Scuola Primaria/Secondaria di Frazione Torelli, Ospedaletto d’Alpinolo, e la dott.ssa Lucia Forino, dirigente scolastica del Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” di Avellino.

Gli incontri hanno rappresentato anche un’occasione per presentare il concorso “NOI contro usura e racket”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, invitati a esprimere attraverso elaborati grafici, cortometraggi, poesie, canzoni e altre forme creative le proprie idee per contrastare l’illegalità.

Il Premio Legalità 2026, realizzato con il contributo della Regione Campania nell’ambito del Programma PR Campania FES 2021-2027, conferma così il proprio impegno nel coinvolgere le nuove generazioni, promuovendo consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva.

Educare alla legalità significa investire nel futuro, dando ai giovani gli strumenti per riconoscere l’illegalità e contribuire alla costruzione di una comunità più giusta e solidale.