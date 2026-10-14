Ispettore scongiura tragedia a Parolise, il sindaco Aquino: orgoglioso di Nicola Pisano

MONTEFREDANE- Una civica benemerenza all’ispettore della Squadra Mobile di Avellino Nicola Pisano, che nella serata di ieri inseme ad altri automobilisti ha scongiurato una tragedia sul Ponte di Parolise. Ad annunciare l’iniziativa il sindaco di Montefredane Ciro Aquino, che con un post sui social ha voluto rappresentare come “Il nostro concittadino Nicola Pisano, Ispettore della Polizia di Stato, pur essendo libero dal servizio, è intervenuto nei pressi del ponte di Parolise, soccorrendo e mettendo in sicurezza un uomo in grave pericolo di vita..Prontezza, professionalità e profonda umanità: qualità che onorano la divisa che indossa e rendono orgogliosa tutta la nostra comunità.Intendiamo rendere omaggio a Nicola con la civica benemerenza, quale segno della gratitudine di Montefredane per un gesto che mette al centro il valore della vita e la responsabilità verso il prossimo.A nome mio e dell’intera comunità, grazie Nicola. Il tuo esempio parla soprattutto ai più giovani e ci ricorda quanto possa essere prezioso esserci nel momento in cui qualcuno ha bisogno di aiuto”.