Premio Confimprenditori, i vincitori dell’edizione 2026: Sarno, Caputo e il maestro Peppe Barra

Sono stati ufficializzati i nomi dei premiati che riceveranno il prestigioso Premio Confimprenditori 2026. L’iniziativa, giunta al suo nono anno di vita, si conferma come uno degli appuntamenti culturali e istituzionali più attesi del panorama irpino e nazionale.

Istituito nel 2018 per forte volontà del Presidente di Confimprenditori Avellino, Gerardo Santoli, il premio è nato con l’obiettivo di dare un giusto riconoscimento a chi si distingue nel mondo dell’impresa, della cultura, dello sport e della solidarietà. Negli anni, il palco della manifestazione ha ospitato illustri personalità del giornalismo (come Michele Cucuzza, Aldo Forbice e Pino Aprile), grandi campioni dello sport (tra cui i fratelli Abbagnale, Fulvio Collovati e la famiglia del compianto Pietro Mennea) e nomi storici della musica italiana (Pietra Montecorvino, Alberto Bertoli, Mimmo Cavallo, Bobby Solo, Serena Brancale, Enzo Gragnaniello ed Eugenio Bennato).

Per l’edizione 2026, la commissione ha delineato un quadro di premiati di altissimo profilo, che unisce lo sviluppo economico virtuoso all’impegno per lo Stato e la collettività:

Premio alla Piccola Impresa: Il riconoscimento va a Gerardo Sarno , titolare dell’azienda “Antico Casaro” di Santo Stefano del Sole. Una realtà imprenditoriale d’eccellenza che ha saputo tagliare il traguardo della terza generazione, coniugando tradizione artigianale e innovazione, e conquistando crescenti successi e riconoscimenti su scala nazionale.

Premio per la Società Civile: Il premio sarà conferito al Generale Antonio Caputo , come eccezionale ringraziamento per l’alto senso del dovere, la costante dedizione alle istituzioni e il prezioso servizio profuso a favore della comunità e della sicurezza civile.

Premio per il Settore Musica: Quest’anno il premio sarà assegnato al maestro Peppe Barra, straordinario interprete e custode della tradizione teatrale e musicale partenopea, ambasciatore della cultura italiana nel mondo.

L’evento di quest’anno riserverà inoltre un momento di grandissima suggestione artistica: a partire dalle ore 19:00 di domenica 26 luglio , il maestro Peppe Barra si esibirà infatti in un esclusivo ed emozionante concerto al tramonto, regalando al pubblico un’atmosfera unica dove la musica d’autore incontrerà la bellezza del paesaggio.

«Il Premio Confimprenditori rappresenta le radici e, allo stesso tempo, il futuro del nostro territorio» – ha dichiarato il Presidente di Confimprenditroi Avellino e sindaco di Santo Stefano del Sole Gerardo Santoli. «Celebrare la terza generazione di un’azienda come l’Antico Casaro e rendere omaggio a servitori dello Stato come il Generale Caputo significa esaltare l’Italia migliore. La presenza di un gigante della cultura come Peppe Barra, infine, nobilita un albo d’oro che di anno in anno diventa sempre più straordinario».