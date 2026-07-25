A Grottaminarda l’Irpinia in Vespa Show: ospite della prima giornata la scrittrice Paola Scarsi

Con la presentazione del libro “Vespiste e Motocicliste – Donne con una marcia in più” di Paola Scarsi, e con l’iscrizione dei primi equipaggi provenienti da Sicilia, Marche, Emilia-Romagna, Veneto, ha preso il via ieri la tre giorni “Irpinia in Vespa Show”. Ad aprire e moderare l’incontro presso la Sala consiliare Sandro Pertini di Grottaminarda, la Presidente del Consiglio Comunale e Delegata alle Pari Opportunità, Virginia Pascucci, che ha definito il libro di Paola Scarsi una raccolta di storie interessanti, emozionanti, ricche di consapevolezza che mostra la passione per le due ruote in una sfera tutta al femminile, più emotiva e liberatoria.

La Vespa è già nata donna, ha esordito, invece, Enrico La Manna, Presidente del Vespa Club Leoni Rossi che ha organizzato la tre giorni dedicata alla cultura, alla passione per le due ruote e all’amicizia. A lui sono andati i ringraziamenti da parte dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda, attraverso l’Assessore allo Sport, Michele Spinapolice, che ha sottolineato l’estro creativo delle associazioni locali: è anche grazie a manifestazioni come questa che si pongono le basi per un turismo su due ruote e per un mototurismo di qualità, capace di far scoprire e valorizzare le bellezze di Grottaminarda; Spinapolice ha poi voluto rendere omaggio alle origini della celeberrima Vespa Piaggio, nata dal genio d’Ascanio e dalla visione dell’imprenditore Enrico Piaggio, esempio supremo di come l’ingegno italiano sappia conquistare il mondo.

Talento e coraggio non hanno genere ha evidenziato la Presidente della Sezione di Grottaminarda della FIDAPA BPW Italy, Rosa Ciampa, che in riferimento alle storie di rinascita raccontate nel libro ha utilizzato la metafora della caduta e del sapersi rialzare.

È un libro felice, non è un libro recriminatorio, ha spiegato l’autrice, Paola Scarsi, nel raccontare alcune delle 58 testimonianze legate alla moto; le protagoniste sono felici, anche quelle che hanno vissuto momenti drammatici come la depressione o il cancro, nelle due ruote hanno poi trovato un momento di rinascita. Sono donne che hanno voluto inseguire i propri sogni, vivere le emozioni e dimostrare che certi limiti sono solo nella propria testa e che tutte ce la possono fare. Non a caso sulla copertina del volume, arricchito da fotografie e contenuti multimediali accessibili tramite VCode e App Vesepia, c’è il simbolo dell’infinito.

E a proposito di donne, sono di una giovane artista di Mirabella Eclano che ha studiato al Liceo Artistico di Grottaminarda, le opere esposte nel corso della giornata presso Palazzo Portoghesi: Katia Mercurio realizza straordinari disegni a matita in bianco e nero ma carichi di luce che raffigurano, naturalmente, moto, vespe e dettagli maccanici. Finale di serata in dolcezza con la degustazione del Torrone caldo di DolciTerre.

“Irpinia in Vespa Show” è proseguito questa mattina con il Tour panoramico a Carpignano, il pranzo tipico e nel pomeriggio, a partire dalle 15, con Sport ITALIA Cup, nei pressi del Motolito, Coppa Italia di Gimkana in Vespa; una delle nove tappe della competizione nazionale sotto l’egida del Vespa Club d’Italia.