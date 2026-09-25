Prefabbricati Via Di Capua: intervento dell’Asl dopo le segnalazioni

AVELLINO- Dopo le segnalazioni sulle condizioni igienico-sanitarie dei prefabbricati di via Leonardo Di Capua (Fabbricato Borriello) ad Avellino, l’Asl Avellino, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, è prontamente intervenuta lo scorso 22 settembre per una verifica ispettiva con i tecnici della prevenzione del Servizio di Igiene e sanità pubblica, a cui è seguito un nuovo sopralluogo nella giornata di oggi. Nel corso dell’ispezione, nell’area attenzionata, attualmente interessata da un cantiere per interventi di riqualificazione urbana e regolamentazione delle acque meteoriche, è stata riscontrata la presenza di cumuli di materiale accatastato, sia al piano garage sia nelle pertinenze esterne. Questa condizione, potenzialmente attrattiva per vettori biologici (topi e insetti su tutti), rappresenta un rischio per la salute pubblica e l’igiene del territorio e pertanto è stata .richiesta una celere rimozione dei materiali e degli scarti edili accumulati, unitamente alla messa in sicurezza igienica dell’intera area di cantiere. Per quanto di sua competenza, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica ha già provveduto ad allertare la ditta concessionaria per pianificare un intervento straordinario di posizionamento di esche topicide lungo l’intero perimetro interessato, già previsto per le L’Azienda Sanitaria Locale, infatti, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, ha già svolto nei mesi scorsi una serie articolata di interventi di derattizzazione e disinfestazione presso i comuni della provincia di Avellino, prevedendo, laddove si riscontrino situazioni critiche, ulteriori interventi mirati, volti a garantire la tutela della salute pubblica..Si sottolinea, infine, che per garantire la reale efficacia dei trattamenti di derattizzazione è imprescindibile una corretta e costante gestione dell’igiene urbana e della pulizia dei luoghi.